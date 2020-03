Previsioni meteo 28 marzo: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 28 marzo 2020: il maltempo concede una tregua nel fine settimana, residue piogge sparse al Centro-Sud

Si avvia alla conclusione una settimana caratterizzata da condizioni meteo invernali sull’Italia, che anche nelle ultime ore ha fatto i conti con piogge e neve sui rilievi appenninici. Nel weekend invece il maltempo concederà una tregua, con tempo di nuovo stabile ad eccezione di residue precipitazioni sparse sulle regioni centro-meridionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF già da domenica sera però una perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra Penisola portando piogge diffuse e nuove nevicate sui rilievi. L’inizio del mese di aprile, invece, secondo le ultime proiezioni dovrebbe essere all’insegna del sole e del tempo stabile con temperature in graduale rialzo.

Intanto per oggi, sabato 28 marzo 2020, al Nord Italia tempo sostanzialmente stabile e asciutto su tutti i settori con ampie schiarite e poche nubi in transito su Alpi e Appennino ligure. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle pianure.

Al Centro Italia variabilità sparsa e a tratti perturbata, al pomeriggio sui rilievi appenninici e nella prima parte di giornata lungo i settori costieri dell’adriatico. Neve oltre i 1200-1300 metri.

In Toscana tempo in prevalenza stabile nella giornata di sabato con ampie schiarite e locali addensamenti sia nelle ore diurne sia in serata, Possibili isolate piogge domenica pomeriggio sui settori interni meridionali in generale esaurimento nella serata.

Al Sud e sulle Isole molte nubi su tutti i settori con locali piogge alternate a brevi schiarite, più asciutto nel sud delle Isole maggiori e Calabria ionica.

In Calabria in particolare locali piogge nel pomeriggio di sabato sui settori centro settentrionali, tempo stabile invece altrove; tempo stabile in serata. Possibili temporali nel pomeriggio di domenica sulla Sila, tempo stabile altrove con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Temperature in lieve aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.