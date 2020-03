Previsioni meteo 27 marzo: ultime ore di maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 27 marzo 2020: ancora piogge su gran parte delle regioni del Centro e del Sud, quota neve in rialzo

L’Italia da inizio settimana è alle prese con condizioni meteo di stampo invernale e sembra molto probabile che negli ultimi giorni di marzo un altro peggioramento colpirà la nostra Penisola: una tendenza che potrebbe riguardare anche i primi giorni del mese di aprile. Intanto nella giornata di oggi avremo piogge diffuse sulle regioni del Centro e del Sud Italia, con neve lungo l’Appennino a quote via via sempre più alte per un rialzo delle temperature.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso dell’ultima domenica di marzo è confermato un anticiclone di blocco sull’oceano nord-Atlantico e aria fredda di origina artica sull’Europa centrale: tale nocciolo di aria fredda potrebbe raggiungere il Mediterraneo centrale a inizio prossima settimana portando un nuovo peggioramento sul nostro Paese. Secondo il modello ECMWF un nuovo affondo freddo potrebbe interessare il Mediterraneo proprio per l’inizio di aprile, ma data la distanza temporale, vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi meteo.

Intanto per oggi, venerdì 27 marzo 2020, al Nord Italia esaurimento delle precipitazioni su gran parte delle regioni entro la giornata e condizioni meteo più stabili, residue piogge o nevicate tra Liguria ed Emilia al mattino, ancora deboli fenomeni solo in Romagna al pomeriggio e sera.

Al Centro altra giornata caratterizzata dal maltempo con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti sul versante adriatico e in Appennino. Neve oltre i 1300-1400 metri.

In Toscana tempo prevalentemente stabile nella giornata su gran parte della regione con nuvolosità diffusa a tratti anche compatta, isolati fenomeni al pomeriggio sul grossetano. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata, ma con tempo asciutto su tutti i settori.

Tempo instabile con piogge e temporali su tutte le regioni del Sud Italia. I fenomeni più intensi colpiranno ancora la Sicilia, lento miglioramento in serata o nottata. Neve oltre i 1000 metri di quota.

In Calabria piogge diffuse al mattino sui settori settentrionali, neve sulla Sila fino a 1000 metri di quota; espansione dei fenomeni al pomeriggio su tutto il territorio. Residue precipitazioni nelle ore serali sulla costa ionica.

Temperature in generale aumento, sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.