Previsioni meteo 24 marzo: freddo e neve sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 24 marzo 2020: ondata di freddo sull’Italia con temperature sotto le medie stagionali e neve al Centro-Sud fino in pianura

Appena iniziata, la Primavera è già finita. Sull’Italia infatti in queste ore si registrano condizioni meteo tipicamente invernali, ben lontane da quelle dello scorso weekend. Tutta colpa di un’irruzione di aria fredda che nella giornata di oggi farà tornare la neve anche a quote basse su alcune aree del Centro-Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso della settimana il nucleo di aria fredda di origine artico-continentale insisterà sulla nostra Penisola determinando condizioni invernali. Le temperature si manterranno al di sotto delle medie stagionali e saranno possibili nuove nevicate fino in pianura specie sul versante adriatico.

Intanto per oggi, martedì 24 marzo 2020, al Nord Italia al mattino locali fenomeni su Alpi occidentali e Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora precipitazioni sulla Romagna, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata molte nubi su Emilia-Romagna e Triveneto, bel tempo altrove con ampie schiarite. Quota neve fin verso i 100-200 metri.

Al Centro al mattino maltempo sulle regioni adriatiche con neve fin verso i 100-200 metri, maggiori schiarite lungo il Tirreno. Al pomeriggio ancora fenomeni su coste adriatiche e zone interne con neve a bassa quota, più asciutto sulle coste tirreniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile lungo l’Adriatico con neve fin sotto i 200 metri.

In Toscana tempo in prevalenza stabile in mattinata con ampi spazi di sereno su tutto il territorio; locali fenomeni sparsi nel pomeriggio sui settori interni con neve fino a 400 metri di quota. Tempo stabile in serata su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e nevicate sparse su Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo a tratti instabile specie sulle zone interne peninsulari e sulla Sicilia, sole prevalente sulla Sardegna. In serata tempo instabile su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Quota neve oltre i 200-600 metri.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori meridionali, neve fino a 800 metri di quota; al pomeriggio il tempo si manterrà prevalentemente asciutto salvo possibili nevicate sulla Sila fino a 700 metri e isolate piogge sulla costa ionica meridionale. Instabilità diffusa in serata sulla costa ionica, quota neve fino a 500 metri sui rilievi.

Temperature stazionarie o in aumento al Nord, in calo invece sul resto della Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.