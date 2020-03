Previsioni meteo 20 marzo: tempo stabile fino a domenica

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 marzo 2020: tempo stabile sull’Italia ma l’anticiclone inizierà a cedere e domenica torna il freddo invernale

La nostra Penisola dall’inizio della settimana in corso sta attraversando una fase meteo di tempo stabile con sole prevalente su gran parte delle regioni salvo le Isole Maggiori dove i cieli sono per lo più nuvolosi. La seconda decade del mese si concluderà all’insegna della stabilità e dell’Alta Pressione ma un’ondata di freddo tardiva sta per bussare alle porte dell’Italia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso della prossima settimana infatti un nucleo di aria fredda di origine artico-continentale si staccherà dalla Russia dirigendosi verso il continente Europeo: a partire da domenica 22 marzo, l’anticiclone sulla Scandinavia favorirà la progressione del gelo sull’Italia con la neve che tornerà specie sul versante Adriatico e fino a quote di pianura.

Intanto per oggi, venerdì 20 marzo 2020, al Nord Italia tendenza a un peggioramento delle condizioni meteo. Nubi irregolari al mattino ad ovest ma con tempo stabile, sole ad est. Piogge o temporali dal pomeriggio sui rilievi centro-occidentali, variabilità asciutta altrove. Possibili fenomeni in serata sulle pianure della Lombardia ed Emilia Romagna.

Ennesima giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni centrali italiane con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino. Da segnalare soltanto delle possibili brevi precipitazioni sui settori appenninici di confine con l’Emilia Romagna.

In Toscana locali innocui addensamenti sulla costa al mattino sole prevalente altrove; nel pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio. Nubi sparse anche in serata senza fenomeni di rilievo.

Al Sud e sulle Isole maggiori nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna con brevi e isolate precipitazioni, bel tempo e sole prevalente altrove per tutto l’arco della giornata.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno sia al mattino sia al pomeriggio su tutto il territorio; cieli sereni nel corso della serata.

Temperature in calo al Nord Italia, stazionarie altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.