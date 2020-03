Previsioni meteo 17 marzo: sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 17 marzo 2020: alta pressione sull’Italia. Bel tempo da Nord a Sud e temperature primaverili

Dopo le piogge sparse dello scorso fine settimana l’anticiclone torna a fare la voce grossa sull’Italia dove si prospettano giornate all’insegna di condizioni meteo tipicamente primaverili. Tutto merito dell’alta pressione che ha già iniziato ad abbracciare la Penisola, regalando tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento e valori massimi fino a+20°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF l’apice di questa rimonta anticiclonica si dovrebbe raggiungere nella giornata di giovedì. Per quanto riguarda invece l’ultima settimana del mese, si apre un’ ipotesi di scenario invernale: sembra infatti che l’anticiclone di matrice azzorriana si ergerà dall’Atlantico verso il Regno Unito e la Scandinavia favorendo la discesa di aria gelida sull’Europa meridionale e orientale. Al momento sembra troppo presto per stabilire i dettagli di questa ondata di freddo che potranno essere chiariti in prossimità dell’evento.

Intanto per oggi, martedì 17 marzo 2020, al Nord Italia tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con ampie schiarite alternate al transito di innocua nuvolosità medio-alta.

Al Centro cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi, con tempo asciutto sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali.

In Toscana locali addensamenti al mattino lungo la costa, ampie aperture altrove; al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutta la regione senza fenomeni di rilievo. Ampie schiarite nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole variabilità a tratti perturbata su Sardegna orientale e Sicilia con locali piogge o brevi acquazzoni, bel tempo e sole prevalente altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni sulla costa e sulle zone interne.

Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.