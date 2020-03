Previsioni meteo 13 marzo: ultime ore di bel tempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 13 marzo 2020: pioviggini al Nord-Ovest, tempo stabile sul resto dell’Italia. Peggioramento nel fine settimana

Tempo in peggioramento nel prossimo fine settimana sull’Italia dopo alcuni giorni in compagnia dell’anticiclone. Condizioni meteo stabili e soleggiate in queste ore sul nostro paese con temperature anche di 8 gradi superiori alle medie del periodo. I modelli matematici confermano però questa settimana l’arrivo di aria piuttosto fredda che da Est raggiungerà l’Europa.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il passaggio di un blando fronte freddo da nord ovest verso sud est interesserà l’Italia nel corso del prossimo fine settimana: un rapido peggioramento meteo dunque interesserà la nostra penisola con temperature in calo e neve a quote medie. Dopo la metà del mese però i modelli mostrano nuovamente l’espansione di un anticiclone sull’Europa centro occidentale.

Intanto per oggi, venerdì 13 marzo 2020, al Nord Italia deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e tra Veneto e Friuli Venezia Giulia dove ci attendono nubi compatte ai bassi strati, nubi irregolari altrove ma con tempo stabile. Possibili foschie o nebbie al mattino lungo la pianura Padana.

Tempo stabile al Centro Italia per tutto l’arco della giornata ma con maggiori addensamenti nuvolosi specie sulla Toscana, Umbria e Lazio, qualche schiarita in più sulle regioni adriatiche.

In Toscana locali piogge al mattino sull’Alta Toscana, tempo asciutto altrove; nel pomeriggio il tempo sarà stabile su tutta la regione con molte nubi compatte. Condizioni di tempo stabile in serata, mentre in nottata le piogge interesseranno i settori centro settentrionali.

Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni meridionali peninsulari e insulari durante l’intera giornata. Da segnalare qualche addensamento maggiore in Sardegna e Campania.

In Calabria tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio; al pomeriggio e poi anche in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature in ulteriore aumento su tutta Italia.

