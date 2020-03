Previsioni meteo 12 marzo: verso un weekend instabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 12 marzo 2020: qualche nube al Nord Italia ma l’anticiclone resta protagonista. Tempo più instabile nel weekend

Tempo in miglioramento sul nostro Paese rispetto ai primi giorni del mese di marzo che si sono contraddistinti per condizioni meteo marcatamente instabili. Già da alcuni giorni si registrano infatti ampie schiarite su gran parte della Penisola: la tendenza nel breve termine sembrerebbe essere ancora incentrata sulla persistenza dell’anticiclone ma i principali modelli mostrano la possibilità che un fronte freddo transiti nel corso del fine settimana.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF un’ondata di maltempo potrebbe colpire l’Italia tra la giornata di sabato e domenica con piogge sparse a partire dal Nord Italia. Il fronte instabile sarà accompagnato da un generale calo delle temperature.

Intanto per oggi, giovedì 12 marzo 2020, al Nord Italia al mattino nubi compatte sulla Liguria, ampie schiarite sul resto delle regioni settentrionali salvo foschie tra Lombardia ed Emilia e nubi basse sulle pianure del Nord Est. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con deboli piogge sul genovese. In serata molte nubi su tutte le regioni con cieli nuvolosi o variabili, deboli piogge su Liguria e Valle d’Aosta.

Al Centro al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori salvo locali nubi in più sulla Toscana. Al pomeriggio nessuna particolare variazione di rilievo con ampie schiarite ovunque e locali nubi in più sull’alto Tirreno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con poche nubi in transito e cieli in gran parte sereni.

In Toscana nuvolosità diffusa nelle ore diurne localmente anche compatta, piogge sull’Alta Toscana; nubi sparse in serata su gran parte della regione, isolati fenomeni sui settori settentrionali.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori salvo innocue nubi tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque. In serata nessuna variazione di rilievo con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno nelle ore diurne su tutto il territorio e locali addensamenti sparsi. Cieli generalmente sereni in serata su tutta la regione.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento.

