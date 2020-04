Previsioni meteo 16 aprile: anticiclone in rinforzo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 aprile 2020: nuovo rialzo delle temperature sull’Italia per il ritorno dell’anticiclone e tempo stabile da Nord a Sud

Il netto calo delle temperature di metà settimana è stato solo una parentesi perché le condizioni meteo sull’Italia sono di nuovo tendenti alla Primavera. Anche la giornata di oggi sarà caratterizzata dal tempo soleggiato su gran parte del nostro Paese grazie ad una rimonta anticiclonica iniziata ieri. Inoltre, l’anticiclone africano interesserà il Mediterraneo e mentre le temperature subiranno una forte ascesa, aumenteranno anche i valori di umidità.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la fase di tempo stabile durerà fino alla prossima settimana, momento in cui si attende il ritorno del maltempo oltre ad un generale calo delle temperature.

Intanto per oggi, giovedì 16 aprile 2020, al Nord Italia nuvolosità medio-alta in transito per tutto l’arco della giornata ma senza dare luogo a fenomeni di particolare rilievo. Ampie schiarite al Nord Ovest in serata.

Al Centro bel tempo e sole prevalente con cieli generalmente sereni al mattino. Qualche velatura in transito nelle ore pomeridiane ma in un contesto asciutto.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno nel corso della mattinata sulla costa e sulle aree interne; qualche nube in più al pomeriggio. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampie schiarite e qualche nube sparsa.

Al Sud e sulle Isole molte nubi sulla Sardegna specie nella prima parte di giornata ma senza fenomeni, bel tempo altrove. Innocue nubi su Puglia e Molise in serata ma sempre con tempo asciutto.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e i cieli saranno sereni.

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.