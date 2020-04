Scoperto nel mare dell’Australia l’animale più lungo del mondo: è un sifonoforo di 46 metri, un invertebrato che abita negli abissi

Con una estensione di 46 metri, questa strana creatura potrebbe essere l’animale più lungo del mondo. Scoperto nelle acque australiane da un team di ricercatori dello Schmidt Ocean Institute (SOI), si tratta di un sifonoforo, un invertebrato marino degli abissi appartenente agli Cnidari, lo stesso phylum delle meduse.

Con la sua strana posizione a spirale simile ad un UFO, è l’esemplare più lungo mai individuato riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

I sifonofori, come le meduse, utilizzano i tentacoli velenosi per catturare le prede, come piccoli crostacei e pesci.

Il nuovo sifonoforo è lungo circa il doppio di molte balenottere azzurre e tre volte più lungo di una megattera.

La spedizione ha anche raccolto una serie di altri animali di acque profonde: i ricercatori ritengono che non siano ancora stati documentati.