All’acquario il pinguino incontra i beluga

Il simpatico incontro tra un pinguino e i beluga all’acquario di Chicago: i pinnipedi, liberi all’interno della struttura, vanno alla scoperta delle altre specie

Continua la simpatica iniziativa dello Shedd Aquarium di Chicago, che lascia curiosare i pinguini in giro per la struttura chiusa agli umani per l’emergenza coronavirus.

Questa volta il simpatico Wellington, pinguino ormai star del web, incontra per la prima volta i beluga.

Questa volta, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono i simpatici cetacei ad essere incuriositi dal loro strano ospite. I beluga, infatti, vivono nelle acque del nord, mentre i pinguini sono abitanti dell’emisfero meridionale. Un incontro tra queste due specie è inusuale.