Cucina di resistenza con il Covid-19: esce il libro

“Cucina di resistenza nel tempo sospeso, Cucinare ai tempi del coronavirus” è l’instant book digitale di Anna Prandoni e Gaia Menchicchi, disponibile su Amazon e Kobo.

Il libro è un vademecum per cucinare con piacere ed efficacia durante i giorni di reclusione forzata: oltre al ricettario, infatti, ci sono tanti consigli che le autrici vogliono condividere su come rendere questo tempo sospeso un tempo piacevole, per apprendere nuove ricette e nuove tecniche, per sperimentare ai fornelli e far diventare così la cucina uno strumento di rilassamento in un periodo complesso da gestire.

Oltre ai classici antipasti, primi, secondi e dolci, è stata introdotta la categoria ‘extra’ con le ricette più adatte per gli aperitivi virtuali, o per sperimentazioni domestiche di ricette che normalmente si mangiano fuori casa, come la pizza o il ramen.

Le autrici hanno deciso di dedicare idealmente l’opera alle persone che per lavoro o per malattia non possono cucinare in questi giorni, e devolveranno l’intero ricavato della pubblicazione (al netto dei costi di distribuzione) a Croce Rossa Italiana.

È possibile acquistare il libro qui: instant book “Cucina di resistenza nel tempo sospeso”.

Anna Prandoni sottolinea come è nata l’idea del libro: “Nei primi giorni di reclusione mi sentivo come un orchestrale del Titanic: parlare di cucina in un momento così delicato mi sembrava inutile e anche irrispettoso. Man mano i giorni passavano mi sono invece resa conto che fare semplicemente il mio lavoro poteva essere di aiuto per tutte quelle persone che avevano l’esigenza di cucinare a casa, ma non avevano gli strumenti per far fronte alla situazione. Condividere i miei esperimenti e le tecniche che nel tempo ho appreso mi sembrava il mio modestissimo contributo a questa emergenza. Ho capito più che mai durante queste settimane come la cucina possa essere un vero e proprio balsamo per l’anima e per il corpo, quando tutte le altre certezze crollano”.

Gaia Menchicchi ha trovato nel lavoro sul libro una valvola di sfogo potentissima per superare il momento contingente: “Con Anna stavamo lavorando da diverse settimane a un bellissimo progetto, bloccato a causa dell’emergenza. Abbiamo colto un’intuizione arrivata un sabato mattina e ci siamo buttate a capofitto in questa avventura nuova, stimolante e efficace per combattere la quotidianità sempre uguale. Siamo abituate a lavorare insieme da remoto, e questa capacità ci ha permesso di vivere questi giorni come un vero laboratorio di creatività, mettendo in campo tutte le nostre competenze ma anche una rinnovata alchimia”.

CUCINA DI RESISTENZA NEL TEMPO SOSPESO Cucinare ai tempi del coronavirus

Anna Prandoni – Gaia Menchicchi

APProjects edizioni

15 x 20 cm – e-book – 80 pagine

38 ricette

4,99 euro

Presentazione

Questo libro non avrebbe mai visto la luce se un giorno un virus mondiale non avesse costretto a casa (insieme più o meno a tutto il resto del mondo) una giornalista specializzata in enogastronomia e una fotografa e grafica con la passione per la cucina.

Nasce dall’esigenza di rendere meno monotoni i nostri pasti, per diversificare il menu quotidiano e per offrire a chi si trova costretto a cucinare ogni giorno qualche alternativa gustosa, piacevole e di facile realizzazione. Abbiamo cercato di raccogliere ricette che potessero essere realizzate con tante varianti, perché sappiamo quanto fare la spesa stia diventando complicato. E ne abbiamo aggiunte un po’ ‘extra’ con quelle che sembrano diventate veri e propri ‘tormentoni’ da Coronavirus, come la pizza da fare in casa. Abbiamo aggiunto le regole per una spesa il più possibile intelligente, una parte introduttiva per organizzarsi al meglio e i saggi consigli di uno chef per non sbagliare neanche un colpo. In un momento complesso e delicato, abbiamo fatto del nostro meglio per rendere questa quarantena condivisa un po’ più lieve, facendo quello che sapevamo fare meglio e mettendolo a disposizione di tutti. Prima di iniziare ogni ricetta, una raccomandazione: LAVATEVI BENE LE MANI!!!

Le autrici

Anna Prandoni, giornalista e scrittrice, da oltre 20 anni è una divulgatrice enogastronomica. Ha diretto La Cucina Italiana ed è stata responsabile corsi gourmet di Accademia Marchesi. Advisory Board Member dell’Accademia del Panino Italiano, scrive per Linkiesta. TEDx Speaker e Presenter, fissata con i podcast, comunica (troppo) via twitter. Ha un unico imperativo categorico: #piùcibomenofood Questa quarantena la costringe a casa dal 24 febbraio. Danza e cucina (e la scrittura di questo libro) le stanno rendendo la reclusione meno faticosa.

@anna_prandoni975

Gaia Menchicchi, milanese, è fotografa e grafica. Dopo anni di studi e viaggi per il mondo, inizia la sua carriera fotografica nel 2008 specializzandosi in eventi e spettacoli. L’interesse per la cucina e per il lavoro dietro le quinte degli chef l’hanno portata a scegliere la fotografia di food e still life. Scatta per Grande Cucina, La Cucina Italiana e lavora al fianco di numerosi ristoranti e blogger per rendere le loro ricette sempre più accattivanti. Le sue foto illustrano il libro di Marco Bianchi e il ricettario Granoro. Questa quarantena la costringe a casa dal 25 febbraio. Cucinare, fotografare e realizzare questo libro le hanno permesso di non pensarci (troppo).

@gaiamenchicchi