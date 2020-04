Trolls World Tour arriva in digitale anche in Italia: il sequel del film d’animazione Trolls sarà disponibile dal 10 aprile

Con l’emergenza Coronavirus la stagione cinematografica italiana e internazionale sta continuando a subire non pochi cambiamenti e danni. Con la chiusura delle sale cinematografiche Universal Pictures ha deciso rendere Trolls World Tour, sequel del film d’animazione Trolls, disponibile in digitale non solo negli USA ma anche in Italia dal 10 aprile. Tra i titoli che hanno saltato la release cinematografica anche Emma. Tratto dal romanzo di Jane Austen del 1815, il film con protagonista Anya Taylor-Joy è disponibile, per ora, solo su Rakuten Tv e Chili.

LA STORIA

In questa nuova e coloratissima avventura Poppy e Branch si ritrovano alle prese con altre tribù di scatenati Trolls, che fino ad oggi non conoscevano e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Tra nuovi incontri e territori da salvare, i protagonisti avranno sempre con sé una canzone da interpretare.

I DOPPIATORI

Se nella versione originale Poppy e Branch sono doppiati rispettivamente da Anna Kendrick e Justin Timberlake, nella versione italiana sono animati dalle voci di Francesca Michielin e Stash dei The Kolors. Nel cast delle voci anche Elodie e Sergio Sylvestre. Lei presterà la voce al membro della regalità hard-rock, la Regina Barb, che vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Lui, invece, è la voce di Mini Diamante: il fedelissimo amico di Poppy e Branch.

Nel cast vocale internazionale, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), troviamo anche: Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, Rachel Bloom, Kelly Clarkson eJames Corden. E ancora Caroline Hjelt, Aino Jawo, Ron Funches, Kunal Nayyar, Jamie Dornan, Anthony Ramos, Karan Soni, Flula Borg, Chance the Rapper e Sam Rockwell.