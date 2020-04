Animali giganti: 10 creature che lasciano senza fiato

Animali giganti: dal granchio del cocco alla farfalla cobra, ecco 10 creature “aliene” che ti lasceranno a bocca aperta

Alieni o mutanti? Nessuna delle due. Questi animali giganti usciti dai peggiori incubi sono cittadini della Terra come gli esseri umani. Alcuni di loro sono così enormi che sembrano venire da un altro pianeta, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Insetti, rettili o mammiferi che siano, questi animali giganti sono tra noi e vivono dove meno te lo aspetti! Un consiglio: non avvicinatevi troppo se inavvertitamente vi imbattete in uno di loro! Ecco una selezione particolarmente impressionante di animali giganti.

1. GRANCHIO DEL COCCO



Questo paguro colossale è il più grande artropode del mondo e può raggiungere 1 metro di apertura delle zampe. I granchi del cocco vivono in zone sparse fra l’oceano Indiano e l’oceano Pacifico occidentale.

2. VOLPE VOLANTE MALESE



Con un’apertura alare che può raggiungere 1,5 metri, è considerato il pipistrello più grande del mondo. Questa specie è diffusa in Indocina, Sumatra, Giava, Borneo, Isole della Sonda e nell’Arcipelago delle Filippine.

3. MEDUSA DI NOMURA



Il più grande Cnidaria al mondo. Il diametro di queste meduse è leggermente superiore all’altezza media di un uomo adulto: può raggiungere i 2 metri. Vivono prevalentemente nel Mar della Cina e nel Mar del Giappone.

4. SCOLAPENDRA GIGANTE DELL’AMAZZONIA



Questo “centopiedi” può essere lungo anche più di 30 cm, e grazie alle sue dimensioni può catturare e cibarsi facilmente di pipistrelli. Vive in Amazzonia ed in generale nella parte nord ed occidentale del Sud America ed ha raggiunto anche le isole di Trinidad e la Giamaica.

5. CHIOCCIOLA GIGANTE AFRICANA



Con le sue grandi dimensioni, che possono raggiungere anche quelle di un ratto, fa parte delle 100 specie invasive più dannose al mondo. Originaria dell’Africa orientale (soprattutto Kenya e Tanzania), grazie alla sua estrema adattabilità, è allevata oggi in numerose parti del mondo.

6. FARFALLA COBRA

Con i suoi 30 cm di apertura alare, questa falena è una delle specie più grandi del mondo. Deve il nome al particolare disegno delle sue ali, che ricorda i colori dell’omonimo serpente. E’ diffusa nelle foreste tropicali dell’Asia, in particolare nelle Filippine, in Thailandia ed in Malesia.

7. SALAMANDRA GIGANTE CINESE



E’ l’anfibio più grande del mondo. I maschi della specie possono superare il metro e ottanta cm di lunghezza.

E’ diffusa in Cina.

8. BRUTUS



Brutus è un coccodrillo di circa 80 anni che vive nella riserva del parco nazionale del Kakadu, in Australia.

E’ lungo 5,5 metri ed è stato in grado di divorare uno squalo leuca.

9. LOMBRICO GIGANTE DEL GIPPSLAND



Questi vermi di 2 o 3 metri vivono nel sud est dell’Australia, nella zona chiamata Gippsland.

Simili ai comuni lombrichi si differenziano da questi per le dimensioni extra large.

10. ANACONDA GIGANTE



Una anaconda media non supera i 6 metri di lunghezza e i 250 kg di peso. L’anaconda gigante è il termine con cui vengono descritti tutti i casi di avvistamento di anaconda extra large. L’esemplare nella foto è lungo circa 12 metri. Vivono principalmente in Amazzonia.