Gli integratori non possono sostituire il cibo

Gli integratori sono quindi sempre inutili? Non proprio: possono servire nei casi in cui vi sia una vera e propria carenza oppure una forma di malnutrizione, come per esempio nelle persone anziane o malate che, per ragioni fisiche (perdita di appetito, difficoltà a masticare), si nutrono poco e in modo non sufficientemente vario. La stessa situazione si può verificare nei pazienti sottoposti a chemioterapia, per via dei danni che i farmaci inducono temporaneamente alla mucosa della bocca e che possono interferire con la percezione dei sapori ma anche con la deglutizione. In tutti questi casi sarà il medico stesso a suggerire integratori e supplementi, almeno fino a quando il paziente non potrà riprendere un’alimentazione equilibrata.

Il World Cancer Research Fund, la più importante istituzione di ricerca nel campo dell’alimentazione e cancro, ha identificato anche altre situazioni nelle quali i supplementi sono non solo utili ma necessari. Per esempio: la vitamina B12 nelle persone che hanno difficoltà ad assorbire la vitamina stessa (a volte a seguito di una resezione chirurgica legata a un tumore del tratto gastrointestinale); l’acido folico nelle donne che desiderano avere un figlio, per proteggerlo dalle malformazioni del sistema nervoso; la vitamina D nei casi di documentata carenza (ovvero solo dopo che gli esami del sangue dimostrano che c’è una mancanza obiettiva di questa vitamina).

Il mondo delle promesse (mancate)

Integratori, fitoterapici, nutraceutici, superfood sono termini ormai di uso quotidiano riferiti a prodotti acquistabili anche nelle farmacie e che promettono di prevenire o curare praticamente ogni disturbo. Ma funzionano? Renato Bruni, docente di botanica farmaceutica presso il Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco dell’Università di Parma, spiega in un libro che la questione è tutt’altro che semplice e che anche chi si occupa di studiare le sostanze attive contenute negli alimenti fatica a dare risposte immediate e definitive. Dopo aver smascherato le narrazioni del marketing, che spesso assecondano il desiderio di trovare soluzioni semplici per questioni complesse, l’autore racconta con leggerezza (e tanti aneddoti divertenti) cosa dice la letteratura scientifica e quali sono le ricerche disponibili, fornendo una grande quantità di informazioni per aiutare il lettore a prendere decisioni più consapevoli.

Renato Bruni

Bacche, superfrutti e piante miracolose. Il mondo degli integratori e dei cibi dalle mille promesse

Mondadori, 2019