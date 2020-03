Estrazione Superenalotto 28 marzo: prosegue lo stop

Estrazione Superenalotto di oggi, sabato 28 marzo 2020, sospesa per l’emergenza Coronavirus. Fermi anche il Lotto e il 10eLotto serale

Un’altra estrazione Superenalotto, quella di sabato 28 marzo 2020, salta per l’emergenza Coronavirus Covid-19. Si tratta della terza estrazione Superenalotto consecutiva sospesa a causa della pandemia che in Italia, ad oggi, ha causato oltre diecimila vittime.

Stessa sorte per altri giochi, stoppati dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli: anche per il Lotto e per l’estrazione collegata del 10eLotto salgono a tre gli appuntamenti saltati. Sono quelli di martedì 24 marzo 2020, giovedì 26 marzo 2020 e sabato 28 marzo 2020.

L’ultima estrazione Superenalotto resta dunque quella di sabato 21 marzo 2020: per controllare i numeri vincenti è possibile cliccare su questo link.

Secondo un’analisi di Agipronews su dati provenienti dal settore, il blocco di Lotto e Superenalotto costa allo Stato complessivamente 7,3 milioni al giorno in termini di mancato gettito erariale. La somma, unita a quelle di tutti gli altri giochi già sospesi nei giorni scorsi con la chiusura delle sale (slot e Vlt su tutti) porta il buco per l’erario a circa 25 milioni al giorno.

Lo stop alle slot e alle Vlt da solo costa allo Stato 17 milioni al giorno, mentre le scommesse (comprese quelle virtuali) e il bingo fanno mancare complessivamente un milione al giorno. In tutto, se la chiusura si limiterà al 3 aprile (ma più passano i giorni e più si delinea un prolungamento), nelle casse statali entreranno dai giochi pubblici circa 550 milioni in meno.

Eurojackpot: rimborsi per le giocate già affettuate

Verranno rimborsate le giocate sull’EuroJackpot già accettate per le estrazioni successive al 21 marzo. È quanto si legge nella determina diffusa nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. «Le attività di controllo del gioco “Eurojackpot”, svolte dalla prevista Commissione di determinazione delle giocate vincenti raccolte sul territorio nazionale, non possono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile». L’Agenzia ha disposto dunque l’«annullamento e il conseguente rimborso delle giocate effettuate» relativamente ai prossimi cinque concorsi «per i quali è già stata effettuata la raccolta prima della sospensione disposta in data 21 marzo 2020».