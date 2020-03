Ariana Grande: quarantena con il nuovo fidanzato

Ariana Grande non starebbe passando la quarantena da sola. La cantante, secondo quanto riportato dai media di tutto il mondo, sarebbe in isolamento con il suo nuovo fidanzato: l’agente immobiliare Dalton Gomez.

La popstar era stata avvistata baciare un misterioso ragazzo qualche settimana fa a Los Angeles. Ora, attraverso fonti accertate, sarebbe confermata l’identità di Gomez. Non solo, molti fan avrebbero scovato il ragazzo nelle ultime storie di Ariana Grande, riconoscendo i tatuaggi che ha sul braccio. Da qui la certezza di un isolamento di coppia, racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Okay soooo, maybe she does have a new man. Named Dalton Gomez. #ArianaGrande Either way, I’m so happy for her. pic.twitter.com/7d2gvAU6d9

Finally, last night Ariana posted several stories on instagram where Dalton is clearly seen. In the one he pets Toulouse, you can get a glimpse of an offering bowl he has, as posted by his brother Dakota. pic.twitter.com/DHdqupUyyA

— ~M (fan account) (@letmeluvme) March 22, 2020