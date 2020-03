West Side Story: ecco le prime immagini del film

West Side Story: rilasciate le prime immagini dell’adattamento di Steven Spielberg che sarà al cinema dal 18 dicembre

Esplosivo, colorato e spettacolare. Così si presenta West Side Story di Steven Spielberg, che riporta sul grande schermo la sua versione dell’amatissimo film del 1961, tratto dell’omonimo musical di Broadway. Spielberg non è solo in questa impresa. Per realizzare questo film ha chiamato all’appello un cast di giovanissimi: Rachel Zegler nel ruolo di Maria, Ansel Elgort in quello di Tony. Ad affiancarli gli indimenticabili Jets – Anybodys (interpretato da Ezra Menas), Mouthpiece (interpretato da Ben Cook), Action (interpretato da Sean Harrison Jones), Riff (interpretato da Mike Faist) e Baby John (interpretato da Patrick Higgins) – e gli Sharks. Tra questi, Bernardo (interpretato da David Alvarez), Quique (interpretato da Julius Anthony Rubio), Chago (interpretato da Ricardo Zayas), Chino (interpretato da Josh Andrés Rivera), Braulio (interpretato da Sebastian Serra) e Pipo (interpretato da Carlos Sánchez Falú). Il cast non è composto solo da giovane promesse del cinema ma anche da attesi ritorni. Nel film vedremo Rita Moreno, che nel primo film vinse un Oscar grazie alla sua interpretazione di Anita.

LA STORIA

Ispirato al dramma shakespeariano di ‘Romeo e Giulietta’, West Side Story narra dell’amore di Maria e Tony: due giovani appartenenti a due contesti sociali diversi e, a loro volta, legati a bande rivali. La storia infatti, ambientata nell’Upper West Side newyorkese degli Anni 50, ruota attorno alle continue tensioni tra portoricani, gli Sharks, e bianchi, i Jets.

“Mia mamma era una pianista di musica classica” ha spiegato Steven Spielberg a Vanity Fair. “La nostra casa era piena di album di musica classica, e sono cresciuto circondato da quella musica. ‘West Side Story’ – ha continuato il regista di ‘E.T.‘ – è stato il primo album di musica popolare che iniziò a girare dentro casa, e da piccolo me ne innamorai. Questo film è stata l’ultima tentazione alla quale alla fine ho ceduto”.