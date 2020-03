Estrazione Superenalotto 24 marzo sospesa

Estrazione Superenalotto di oggi, martedì 24 marzo 2020, sospesa per l’emergenza Coronavirus Covid-19: stop anche all’estrazione del Lotto

Estrazione Superenalotto di oggi, martedì 24 marzo 2020, sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus Covid-19 che da settimane sta colpendo l’Italia.

La decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è arrivata nei giorni scorsi e tutte le estrazioni del Superenalotto, del SiVinceTutto Superenalotto del mercoledì e dell’Eurojackpot del venerdì sono state sospese.

Stesso destino per le estrazioni del Lotto e di quella collegata del 10eLotto. Restano attive, per il momento, le estrazioni giornaliere del MillionDay e del 10eLotto ogni 5 minuti.

L’ultima estrazione Superenalotto resta dunque quella di sabato 21 marzo 2020 e per la prossima si attendono nuove decisioni delle autorità.

Secondo un’analisi di Agipronews su dati provenienti dal settore, il blocco di Lotto e Superenalotto costa allo Stato complessivamente 7,3 milioni al giorno in termini di mancato gettito erariale. La somma, unita a quelle di tutti gli altri giochi già sospesi nei giorni scorsi con la chiusura delle sale (slot e Vlt soprattuto) porta il buco per l’erario a circa 25 milioni al giorno.

Lo stop alle slot e alle Vlt da solo costa allo Stato 17 milioni al giorno, mentre le scommesse (comprese le virtuali) e il bingo fanno mancare complessivamente un milione al giorno. In tutto, se la chiusura si limiterà al 3 aprile (ma è quanto mai probabile un prolungamento), nelle casse statali entreranno dai giochi pubblici circa 550 milioni in meno.

Rimborsi per le giocate Eurojackpot

Verranno rimborsate le giocate sull’EuroJackpot già accettate per le estrazioni successive al 21 marzo. È quanto si legge nella determina diffusa oggi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. «Le attività di controllo del gioco “Eurojackpot”, svolte dalla prevista Commissione di determinazione delle giocate vincenti raccolte sul territorio nazionale, non possono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile». ADM dispone dunque l’«annullamento e il conseguente rimborso delle giocate effettuate» relativamente ai prossimi cinque concorsi «per i quali è già stata effettuata la raccolta prima della sospensione disposta in data 21 marzo 2020».