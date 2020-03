Rae, il cane “unicorno” è una star di Tik Tok

La storia di Rae, il Golden Retriever con un solo orecchio proprio al centro della testa: ribattezzato cane unicorno è diventato una star sui social

È una bellezza speciale quella di Rae. Questo dolcissimo Golden Retriever ha una caratteristica unica che lo distingue dagli altri: un solo orecchio proprio al centro della testa.

Soprannominato “cane unicorno”, come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it) Rae è una cucciolona dolcissima e paffutella, rimasta accidentalmente ferita quando è nata. A causa ella lesione ha perso l’orecchio sinistro. Man mano che cresceva, il suo unico orecchio è lentamente migrato al centro, lasciandole la sua attuale “acconciatura”.

Ma non preoccupatevi. Nonostante il suo “problema” Rae è una cagnolina allegra e in salute, diventata popolare in pochissimo tempo su TikTok. Visto il suo incredibile successo, la sua mamma umana le ha aperto un account su Instagram che in meno di 1 mese ha già raccolto oltre 10mila follower.