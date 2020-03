Peter Rabbit 2: slitta il debutto al cinema

L’emergenza sanitaria per il Coronavirus ha bloccato anche l’uscita di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, che sarebbe dovuto arrivare al cinema il 9 aprile. Nel sequel di Peter Rabbit, uscito nelle sale nel 2018, tornano i protagonisti Rose Byrne e Domhnall Gleeson insieme alle new entry nel cast David Oyelowo, Elizabeth Debicki e Margot Robbie. Nel film in live-action, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, torna anche l’amabile canaglia pelosa Peter che, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. Ormai Bea, Thomas e i conigli sono una famiglia. Peter, però, ha una vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulta in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso viene messo alla prova. Qui sarà costretto a scegliere che tipo di coniglio vuole diventare da grande.

ECCO IL TRAILER IN ITALIANO E LA NUOVA DATA DI USCITA DI PETER RABBIT 2