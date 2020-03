Superconnessi, ecco il trailer del film d’animazione

In autunno arriverà al cinema Superconnessi, il film d’animazione diretto da Mike Rianda e prodotto da Phil Lord e Christopher Miller, autori del film Premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo.

Distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), la pellicola (che già dal trailer, rilasciato da poco, si prospetta essere una bella storia) è sull’importanza delle connessioni umane, in un mondo in cui la tecnologia sta prendendo il sopravvento. Una riflessione molto attuale che il team creativo del film fa attraverso la storia dell’esilarante e tenera famiglia Mitchell composta da Katie, una ragazza molto creativa, che viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni e suo padre Rick, grande amante della natura, che decide che tutta la famiglia l’accompagnerà in un viaggio attraverso il Paese.

A loro si uniscono sua madre Linda, ottimista di natura, l’eccentrico fratellino Aaron e il loro carlino paffuto Monchi. Ma il loro viaggio è interrotto da un’improvvisa rivolta tecnologica: i dispositivi amati e utilizzati in tutto il mondo, dagli smartphone agli elettrodomestici fino a una nuova e innovativa linea di personal robot, decidono che è il momento di prendere il sopravvento. Con l’aiuto di due amichevoli robot malfunzionanti, la famiglia Mitchell deve superare i suoi problemi e iniziare a collaborare per salvare loro stessi e il resto del mondo.