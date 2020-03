Festival opere prime: Bangla e Il Campione tra i candidati

La giuria assegnerà i seguenti premi tecnici, a cui concorrono tutte le dieci opere selezionate: Menzione speciale della giuria, Migliore attore, Migliore attrice, Migliore regia, Migliore sceneggiatura, Migliore montaggio, Migliore fotografia, Migliore scenografia, Migliori costumi, Migliori musiche, Miglior trucco, Migliori effetti visivi, Migliore produttore e Migliori recensioni degli studenti.

Inoltre, Bangla, Il grande salto e Mio fratello rincorre i dinosauri sono in lizza per il Premio Cinema Giovane, che verrà assegnato dal pubblico: sia degli adulti che degli studenti delle scuole superiori del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e della A.S.L. (Alternanza Scuola lavoro). Dai ragazzi delle scuole arriverà anche lo speciale Premio per Opera Preferita dagli Studenti.