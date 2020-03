Diabete: arriva sistema integrato per misurare glucosio

Diabete, da Abbott e Insulet un sistema integrato di misurazione del glucosio. Le due aziende stanno cercando di combinare le rispettive tecnologie

Abbott e Insulet Corporation stanno collaborando per integrare la tecnologia di misurazione del glucosio leader a livello mondiale FreeStyle Libre di Abbott con il microinfusore privo di tubi di nuova generazione di Insulet, l’Omnipod Horizon System, per consentire una personalizzazione dell’erogazione automatica dell’insulina e della gestione del diabete.

Controllata tramite una app installata sullo smartphone dell’utente, come spiega l’Osservatorio Malattie Rare la piattaforma integrata sarà composta dal collaudato microinfusore di insulina senza tubi di Insulet e dal sensore di nuova generazione FreeStyle Libre di Abbott. Grazie a un design semplice e intuitivo, i dati rilevati dal sensore verranno inviati direttamente al microinfusore, il quale dispone di un algoritmo incorporato che regola automaticamente l’erogazione di insulina, senza la necessità di dispositivi, connessioni o tubicini supplementari. Inoltre, la piattaforma integrata dovrebbe essere il primo sistema combinato con un sensore e una pompa indossabili completamente usa e getta.

“Abbott è impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative che semplificano la gestione del diabete e migliorano la qualità di vita”, ha dichiarato Jared Watkin, vicepresidente senior, Diabetes Care, Abbott. “La cura del diabete sta diventando sempre più interoperativa, per questo stiamo sviluppando sistemi più connessi in grado di migliorare l’assistenza ai pazienti. Grazie a questa partnership, Abbott e Insulet saranno in grado di offrire una piattaforma digitale integrata accurata e facile da usare con una migliore esperienza d’uso”.

“Siamo entusiasti di poter espandere la nostra partnership con Abbott, grazie alla piattaforma Omnipod Horizon che offre semplicità, accuratezza e praticità”, ha affermato Shacey Petrovic, Presidente e CEO di Insulet. “Il nostro approccio all’erogazione automatizzata d’insulina cambierà il futuro della gestione della glicemia, offrendo agli utenti una scelta più ampia di algoritmi e sensori, e quindi una migliore esperienza complessiva”.