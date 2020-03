Sondaggi politici: Lega e Italia Viva calano ancora

DIRE-TECNÈ: “IL CORONAVIRUS HA CAMBIATO LE ABITUDINI PER IL 55%”

L’emergenza Coronavirus ha cambiato le abitudini e gli stili di vita per il 55% degli italiani. E’ un dato superiore del 26 per cento rispetto alla scorsa settimana. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 5-6 marzo. Per il 36 per cento degli intervistati, invece, le abitudini cambieranno se proseguirà la morsa del virus mentre per il 6% non sono cambiate nè pensa che cambieranno.