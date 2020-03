Segni zodiacali degli animali indicano la loro personalità

Astrologia animale: ecco i segni zodiacali di cani e gatti. Un modo divertente per scoprire la personalità dei nostri amici a quattro zampe

L’oroscopo non è solo per gli esseri umani. Esiste anche l’astrologia “animale” che si occupa proprio dei segni zodiacali dei nostri amici a quattro zampe. Anche se per gioco, la “Pet Astrology” può essere un modo divertente per scoprire la personalità di cani e gatti!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sia nelle persone che negli animali, l’Ariete è un segno di fuoco spesso associato a coraggio, energia e impazienza, in parte perché è governato da Marte, il dio romano della guerra.

Un animale domestico Ariete è sicuro di sé ed estremamente indipendente. Non è sempre una buona cosa. È probabile che si consideri l’animale alfa in molte situazioni, il che può portare a intolleranza (e combattere con) altri animali.Diventa competitivo, quindi deve essere stimolato con nuovi giochi e lasciato libero di esplorare gli ambienti. Odia sentirsi legato, quindi cerca di dare al tuo cane o gatto il giusto spazio.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Toro è un segno di terra governato dal pianeta Venere. Secondo l’astrologia animale, gli amici a quattro zampe nati sotto questo segno sono probabilmente forti, accomodanti e compassionevoli, ma anche un po’ pigri. Dimentica di giocare nel cortile di casa: per questi animali domestici non c’è niente di meglio di un lungo pisolino su un letto morbido, una ciotola di cibo fresco e una bella coccola dal loro amorevole proprietario. La natura gentile e docile dell’animale Toro lo rende un ottimo compagno anche per i bambini.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno)

Governato dal pianeta Mercurio, Gemelli è un segno d’aria. Gli animali domestici nati sotto questo segno sono tendenzialmente giocosi, creativi e in cerca di attenzione. Amano mettersi in mostra e sono eccellenti comunicatori. Potresti notare che il tuo gatto Gemelli ti “risponde” quando gli parli o che il tuo cane Gemelli abbia sempre qualcosa “da dire”.

Queste creature sociali odiano la routine e spesso diventano impazienti quando gli altri non riescono a tenere il passo con la loro energia.

Cancro (22 giugno – 23 luglio)

Gli animali nati sotto il Cancro (un segno d’acqua governato dalla Luna) tendono ad essere molto sensibili e lunatici. Secondo la Pet Astrology hanno un costante bisogno di affetto. A loro piace sapere di essere una parte preziosa della famiglia. In effetti, il tuo animale domestico potrebbe pensare che sia tuo figlio. Di conseguenza, qualsiasi cambiamento nella routine (come stare a casa da soli mentre sei in vacanza o accidentalmente chiuso fuori di casa di notte) tende a sconvolgerli.

Leone (24 luglio – 23 agosto)

Gli animali Leone (un segno di fuoco governato dal sole) mantengono fede al loro nome: sono sicuri, impavidi e un po’ vanitosi. Amano essere coccolati e viziati e sono sempre alla ricerca dei riflettori. Abbastanza popolari tra gli altri animali e le persone, sono molto fedeli ai loro proprietari. L’astrologia degli animali avverte che possono anche mostrare tratti meno desiderabili, come la pigrizia. Ma a causa del loro coraggio e lealtà, difenderebbero i loro proprietari fino alla morte.

Vergine (24 agosto -23 settembre)

Gli animali domestici della Vergine (un segno di terra governato dal pianeta Mercurio) sono esigenti, meticolosi e grandi lavoratori. Amano l’ordine e la routine, quindi cerca di mantenere i loro pasti e le passeggiate puntuali.

Sono anche i più puliti di tutti gli animali domestici, e trascorrono molto tempo ed energia nella toelettatura personale. Hanno bisogno quindi di un ambiente domestico tenuto pulito.

Bilancia (24 settembre – 23 ottobre)

Per la Pet Astrology gli animali Bilancia (segno d’aria governato dal pianeta Venere) sono estremamente sociali e la maggior parte di loro ha costantemente bisogno di compagnia. Amano stare con gli altri animali, viaggiare e farsi coccolare e curare in modo che possano apparire al meglio. Se il tuo animale domestico si sente solo o escluso, può di diventare lamentoso, lunatico e molto, molto “vocale” riguardo alla sua infelicità. Gli animali domestici della Bilancia sono anche abbastanza in sintonia con i sentimenti del loro proprietario. Possono percepire cattive vibrazioni tra le persone, specialmente con i membri della loro famiglia.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre)

Lo Scorpione, un segno d’acqua, è governato da Plutone. Gli animali domestici di questo segno sono sia estremamente indipendenti che estremamente fedeli ai loro proprietari. Non sarebbe insolito che un gatto o un cane Scorpione se ne vada da solo per qualche giorno in una sorta di avventura solitaria; ma state certi che tornerà sempre a casa. Viaggerebbe per chilometri pur di riabbracciare il suo proprietario!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario (un segno di fuoco governato dal pianeta Giove) è il segno zodiacale della libertà: ed è proprio la libertà che tutti gli animali domestici Sagittario bramano. Odiano essere rinchiusi o tenuti al guinzaglio. Anche se scappano raramente, amano stare da soli e fuori casa. Hanno anche una scorta infinita di energia, specialmente quando sono giovani.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno è un segno di terra governato dal pianeta Saturno. Gli animali domestici Capricorno sono calmi, seri e laboriosi. È probabile che il tuo amico a quattro zampe sia lento ed equilibrato, ma se ha un lavoro da svolgere lo farà sempre. Sono i migliori per le persone che non hanno l’energia o la pazienza per un animale domestico esigente. Sono autosufficienti, stabili e sereni.

Aquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Eccentrico, stravagante, strano: queste sono solo alcune delle parole comunemente usate per descrivere gli animali domestici dell’Aquario (un segno d’aria governato dal pianeta Urano). Sembrano, infatti, essere spesso persi nei loro piccoli mondi. Sono estremamente indipendenti ma sociali per natura. Anche se potrebbero non essere i più teneri tra gli animali domestici, gli acquari sono estremamente divertenti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Pesci (un segno d’acqua governato dal pianeta Nettuno) contiene gli aspetti di tutti gli altri undici segni dello zodiaco. Allo stesso modo, un animale domestico dei Pesci mostrerà le caratteristiche di molti altri segni zodiacali. Di conseguenza, sono confusionari. Camminano avanti e indietro per una stanza, passando bruscamente da un’attività all’altra o ti seguono in casa. Gli animali domestici dei Pesci sono anche estremamente intuitivi e possono percepire i tuoi cattivi umori: cercheranno spesso di tirarti su il morale.

Per ulteriori informazioni sui segni zodiacali degli animali domestici, visita i siti web come AstrologyWeekly.com e Psychics.co.uk.​