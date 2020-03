Nuts: il cane hipster con la barba star sul web

Non si può resistere a Nuts, il cane ‘hipster’ con la barba diventato una celebrità sul web: ecco la storia di questo cucciolo di 4 anni

Di certo non spicca per bellezza, ma in quanto a simpatia l’adorabile Nuts non lo batte nessuno!

Questo strano cane “hipster” è diventato popolare per la sua straordinaria “barba”, più grande della sua faccia. Ma non fatevi confondere dall’apparenza. Sebbene sembri vecchietto, Nuts è un giovincello di 4 anni.

All’inizio nessuno della sua famiglia umana aveva notato la sua peculiare caratteristica. Dopotutto, Nuts è un Griffon, una razza canina nota per la folta peluria sul volto.

Tuttavia, con il passare dei mesi, la sua “barba” cresceva con lui. Un po’ troppo, anche per un Griffon. “È diventata evidente introno ai suoi 8 mesi”, ha raccontato a The Dodo Tatiana Kovalenok, la mamma umana di questo cucciolo. “In realtà non ho mai prestato attenzione alla sua barba fino a quando non ho iniziato a ricevere commenti dai miei follower su Instagram.”

Potrà sembrare un hipster, un vecchietto o perfino Chewbacca di Star Wars, alla fine non importa. Nonostante la sua espressione “scorbutica”, Nuts come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è affettuoso e amichevole, ama conoscere la gente e farsi fare qualche coccola.