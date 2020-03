Previsioni meteo 6 marzo: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 marzo 2020: tempo ancora instabile su gran parte dell’Italia per il transito di una perturbazione

Condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’Italia in questo primo fine settimana del mese di marzo dalle caratteristiche invernali. Nella giornata di oggi infatti la perturbazione che ieri ha raggiunto le regioni del Nord e poi del Centro farà sentire ancora i suoi effetti, con piogge su gran parte delle regioni centro-meridionali e neve lungo l’Appennino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la fase instabile dovuta all’influsso delle correnti nord-atlantiche potrebbe durare ancora diversi giorni; nel weekend le previsioni confermano un nuovo affondo instabile sull’Italia con piogge diffuse e neve sui rilievi. Anche le temperature subiranno un ulteriore lieve calo.

Intanto per oggi, venerdì 6 marzo 2020, al Nord Italia tempo in deciso miglioramento al nord Italia con ampie schiarite eccetto sul Friuli Venezia Giulia dove non si esclude la possibilità di piogge o acquazzoni al mattino. Qualche nota d’instabilità in più al pomeriggio e in serata su Veneto ed Emilia Romagna. Neve oltre i 500-800 metri di quota.

Altra giornata caratterizzata dal tempo instabile al Centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi e con essi anche delle piogge o temporali, specie sui settori interni. Neve oltre i 1500 metri di quota.

In Toscana locali piogge al mattino sui settori interni, stabile altrove; nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su gran parte del territorio ad esclusione della costa che si manterrà asciutta. Instabilità diffusa anche in serata con fenomeni su tutti i settori.

Al Sud tempo perturbato specie tra Campania e Calabria con piogge intense e locali temporali, tempo instabile anche sulle altre regioni meridionali con brevi schiarite e brevi piovaschi.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori settentrionali, fenomeni più intensi al pomeriggio anche a carattere di temporali, generalmente più asciutto sulla costa meridionale ionica. Temporaneo miglioramento i serata prima di nuove piogge diffuse in nottata su gran parte della regione.

Temperature minime e massime in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.