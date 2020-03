Previsioni meteo 5 marzo: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 5 marzo 2020: il maltempo ancora protagonista sull’Italia, interessata dall’arrivo di una nuova perturbazione

La primavera si nasconde in questo inizio del mese di marzo all’insegna di condizioni meteo marcatamente instabili. Tra oggi e domani il maltempo colpirà di nuovo il nostro paese con piogge e nevicate sparse dapprima sulle Alpi e poi in Appennino e fino a quote medio-basse; si tratta di un nuovo fronte perturbato con la stessa matrice dei precedenti che porterà anche piogge intense su Liguria e regioni tirreniche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF sembra sempre più probabile che in Italia avremo ondate di freddo e neve tardiva. Questa fase instabile dovuta all’influsso delle correnti nord-atlantiche, potrebbe durare ancora diversi giorni; per il weekend le previsioni confermano un nuovo affondo sull’Italia con maltempo e neve sui rilievi e temperature in generale calo.

Intanto per oggi, giovedì 5 marzo 2020, al Nord Italia tempo in forte peggioramento sulle aree occidentali tra mattina e pomeriggio con piogge in estensione a tutti i settori entro le ore serali. Quota neve sui settori alpini oltre i 500-800 metri. Migliora in nottata a partire da Piemonte e Liguria.

Inizio di giornata con ampie schiarite su tutte le regioni centrali, perturbazione in arrivo nelle ore pomeridiane e serali con piogge a tratti forti sull’alta Toscana e precipitazioni diffuse quasi ovunque salvo le aree costiere dell’Abruzzo.

In Toscana locali piogge al mattino sulle aree settentrionali, asciutto altrove; nel pomeriggio e nelle ore serali i fenomeni interesseranno l’intera regione risultando sempre più intensi.

Ampie schiarite quasi ovunque al mattino al Sud salvo brevi e residue piogge su Puglia meridionale e nord della Sicilia. In serata nubi in aumento su Sardegna e regioni peninsulari con piogge diffuse sulla Campania.

In Calabria isolate piogge nel corso delle ore diurne sulla costa tirrenica centrale, asciutto altrove con cieli generalmente poco nuvolosi. In serata il tempo si manterrà stabile con nubi sparse su tutto il territorio.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.