Rodari 100: La Freccia Azzurra torna al cinema

La Freccia Azzurra di Enzo D’Alò torna nelle sale italiane, distribuito dalla VIGGO, per festeggiare un doppio anniversario: i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari e i 25 anni dall’uscita in sala. Si potrà così vedere o rivedere uno dei capolavori italiani del cinema di animazione, prodotto da La Lanterna Magica, nella versione restaurata 2K voluta da Alice nella Città e realizzata con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori in collaborazione con Lanterna Magica, CSC – Cineteca Nazionale e Biblioteche di Roma.

Sulle note di una magica colonna sonora composta da Paolo Conte, il film narra le disavventure della Befana (la voce è di Lella Costa), ingannata dal perfido assistente dottor Scarafoni (la voce è del premio Nobel Dario Fo) che la fa ammalare per sostituirsi a lei e vendere i giocattoli ai bambini ricchi anziché regalarli a tutti, e di magici giocattoli che si animano e si ribellano per la felicità di tutti i bambini e del piccolo orfano Francesco che potrà finalmente volare sulla sua Freccia Azzurra.