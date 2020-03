Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe arriva al cinema

Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe, il film d’animazione di Salvador Simó, arriva nei cinema italiani dal 5 marzo: ecco trama e trailer

È online il trailer di “Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe” il film d’animazione di Salvador Simó, vincitore ai Goya 2020 e agli EFA 2019 del premio per il Miglior Film d’Animazione. Sarà al cinema dal 5 marzo con Draka Distribution, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it).

La trama

1930, dopo lo scandalo suscitato nella società fascista e clericale dell’epoca, con il suo primo lungometraggio “L’âge d’or”, il cineasta Luis Buñuel prende le distanze da Salvador Dalì, con il quale aveva collaborato nei suoi primi lavori e con il quale si era imposto come voce autorevole della cultura surrealista. Grazie ad un colpo di fortuna e alla generosità del suo amico Ramón Acín, Luis inizia la lavorazione del documentario “Las Hurdes” (Terra senza pane).

In una suggestiva combinazione di animazione ed estratti di immagini e musiche dall’opera filmica originaria, “Buñuel – Nel Labirinto delle Tartarughe” racconta uno spaccato toccante della vita del grande regista, alla ricerca di una sua libera espressione artistica: i nodi irrisolti del suo passato, la frustrazione rispetto alla fama di Dalì, il difficile rapporto con una figura paterna austera e distante, la sua formazione religiosa e la successiva dissacrazione dei modelli borghesi e clericali, il talento innato nel raccontare storie.

Il film, tratto dal graphic novel di Fermín Solís “Buñuel in the Labyrinth of the Turtles”, e diretto da Salvador Simó, scritto da Eligio Montero e Salvador Simó.