Pizza e pasta Tour: gusto in viaggio dalle Marche al Cile

A marzo al via dalle Marche il Pizza e Pasta Tour che passando per la Russia raggiungerà anche Santiago del Cile: ecco come funziona

Pizza e Pasta Tour sarà il giro del mondo più goloso con tanti primi piatti e pizze a volontà; dalle Marche a Santiago del Cile passando per la Russia.

Dal Mese di Marzo fino alla fine dell’anno si svolgerà il “Pizza e Pasta” Tour; una tournèe con Maestri Pizzaioli e Chef di qualità che farà tappa nelle migliori pizzeria d’Italia per proseguire poi per l’Europa, l’Asia e culminare nell’America Latina.

Un’iniziativa della Nicola Convertino Management che ha ideato e registrato il format e che ha coinvolto i migliori cuochi e pizzaioli italiani della penisola.

Il format si basa sulla formula del “All you can eat”, ossia si mangia fino a scoppiare, naturalmente tutto assolutamente “Made in Italy” sia per le pizze che per la pasta.

Tanti tipi di pasta e varietà di pizze sia in stile napoletano che romano; dalla puccia pugliese, alla classica pizza napoletana con il cornicione, alla pinsa romana.

Per la pasta si coloreranno le tavole dei commensali con colori e sapori tipicamente italiani; dall’amatriciana, alla carbonara, ai vincisgrassi marchigiani per arrivare poi ai piatti più creativi e gourmet: Quindi Spiedini di Ravioli, Spirali di Crespelle Gratinate, Spaghetti alle Vinacce, Spaghetti ai broccoletti e lupini e tante altri piatti creativi secondo la migliore arte culinaria italiana.

Ogni tappa di Pizza e Pasta Tour sarà registrata e poi mandata in onda su un canale televisivo a livello mondiale e in differita su tantissimi canali privati regionali, sia in Italia che all’estero. Quindi sarà anche un format televisivo che seguirà il tour dall’inizio alla fine, con un capodanno esplosivo a sorpresa.