Sophie Turner e Joe Jonas aspettano un figlio

Sophie Turner e Joe Jonas aspettano il loro primo figlio secondo indiscrezioni lanciate da Just Jured: la coppia si è sposata nove mesi fa

Sophie Turner e Joe Jonas, a nove mesi dal loro matrimonio, sarebbero in attesa del loro primo figlio. Secondo ultime indiscrezioni lanciate da Just Jured, l’attrice sarebbe, infatti, in dolce attesa. “La coppia sta mantenendo le cose segretissime ma i loro amici e la famiglia sono super eccitati per loro”, ha fatto sapere un insider.

Lo staff dei due diretti interessati, contattati dal sito, non ha voluto confermare o smentire la notizia che Just Jured dà per certa. Non corrono in soccorso le foto.

Come racconta l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’ultima apparizione pubblica della coppia risale a inizio mese. Sophie indossava una felpa oversize. Prima ancora, ai Grammy, la star di “Game of Thrones” si è presentata con un mini abito con gonna a balze che non lasciava intravedere eventuali forme.

L’ultimo scatto, invece, pubblicato da Sophie Turner su Instagram è una dolce dedica al marito: “La felicità comincia con te”.