Previsioni meteo 21 febbraio: caldo anomalo nel weekend

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 21 febbraio 2020: l’anticiclone torna protagonista, temperature in aumento e caldo fuori stagione nel fine settimana

Dopo il rapido passaggio di un fronte freddo condizioni meteo ancora in evoluzione sull’Italia. In questa ore residue precipitazioni stanno interessando la nostra Penisola, con fenomeni nevosi a partire dai 1000 metri sul’Appennino meridionale. Ma attenzione perché una vera e propria “sciabolata” calda sta per investire il nostro Paese grazie al ritorno dell’anticiclone che garantirà tempo stabile; la colonnina di mercurio si porterà su valori che oltrepassano di gran lunga le medie del periodo confermando quindi la presenza di un inverno anomalo non solo sul Mediterraneo, ma

su gran parte dell’Europa.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF anche la prossima settimana sarà caratterizzata da tempo prevalentemente stabile su tutte le regioni salvo possibili piogge sulla Liguria.Sembra però che un cambiamento più deciso possa avvenire durante gli ultimissimi giorni di Febbraio: infatti il modello GFS mostra l’ingresso di aria polare nel Mediterraneo e temperature in netto calo.

Intanto per oggi, venerdì 21 febbraio 2020, al Nord Italia giornata all’insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori del nord Italia salvo locali foschie nelle prime ore del mattino. Transito di innocua nuvolosità sulla Liguria e sulle Alpi.

Giornata caratterizzata dal bel tempo anche al Centro Italia con cieli prevalentemente sereni fin dal primo mattino salvo delle foschie in Toscana.

In quest’ultima condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi nella serata su tutti i settori.

Al Sud sole prevalente al pomeriggio su tutte le regioni e cieli sereni anche nelle ore pomeridiane e serali. Mattinata con ampie schiarite e bel tempo su tutti i settori, bel tempo e cieli sereni ovunque anche al pomeriggio e in serata.

In Calabria l’anticiclone in rimonta sulla nostra penisola determina condizioni di tempo stabile sulla maggior parte delle regioni. Sole prevalente dunque su tutta la Calabria sia al mattino sia poi al pomeriggio; sereno anche in serata su tutti i settori.

Temperature in calo nei valori minimi, in aumento quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.