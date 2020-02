CinemaDays: dal 6 all’8 aprile biglietti a 3 euro

Tornano i CinemaDays del Ministero dei Beni culturali. Da lunedì 6 aprile a mercoledì 8 aprile 2020 biglietto del cinema al prezzo di 3 euro

Anche quest’anno tornano i CinemaDays, l’iniziativa promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalle associazioni di categoria che permette di andare in sala da lunedì 6 aprile a mercoledì 8 aprile a soli 3 euro. Sono esclusi dall’iniziativa i formati 3D o gli eventi speciali, che hanno un prezzo maggiorato.

Come riporta Box Office, a fare da trampolino di lancio per la comunicazione di questa iniziativa sarà ancora una volta la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, prevista per il 3 aprile. CinemaDays vi aspetta in tutti i cinema d’Italia aderenti all’iniziativa.