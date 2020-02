Mork, il cane salvato dal commercio di carne

La nuova vita di Mork, il cucciolo salvato dal commercio di carne di cane in Cina: oggi è amato e coccolato, ma combatte ancora per la sua salute

Il suo destino sembrava essere segnato, ma oggi Mork ha 120mila follower su Instagram e si gode la sua nuova vita con una famiglia che lo ama. Questo simpatico cagnolino, soprannominato dal web “Baby Yoda”, è un sopravvissuto. Come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato salvato dal commercio di carne di cane in Cina lo scorso ottobre dall’organizzazione per animali Slaughterhouse Survivors.

Mork è stato portato negli Stati Uniti da Road Dogs & Rescue e adottato dal suo fondatore, Nikki Carvey. Le sue condizioni erano gravissime e ancora oggi continua un arduo percorso per rimettersi in forma.

Ha diversi problemi congeniti, tra cuore, respirazione, e una malformazione della mascella. Soffre anche di sindrome del colon irritabile (IBS) e sta combattendo per mettere su peso. Quando è arrivato dalla Cina pesava solo 5 kg.

Dopo mesi di cure e amore, oggi questo cucciolo salvato dal commercio di carne in Cina è arrivato a pesare due chili in più rispetto a quando è stato trovato. Lo scopo adesso è quello di fargli raggiungere almeno 9 chilogrammi di peso.

Forza Mork!