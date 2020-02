Previsioni meteo 17 febbraio: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 17 febbraio 2020: anticiclone ancora protagonista sull’Italia ma tra domani e mercoledì torna il maltempo

Prosegue la fase anticiclonica sull’Italia con condizioni meteo stabili da Nord a Sud. Il weekend di metà febbraio è stato ancora una volta dominato dall’anticiclone che si estende alla Penisola Iberica alla Penisola Balcanica passando per il Mediterraneo centrale con valori massimi al suolo tipici di Primavera. Attenzione però perché nelle prossime ore è atteso un deciso cambiamento con il ritorno del maltempo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF a seguire le condizioni meteo sono previste in peggioramento a causa di un nuovo fronte freddo in transito sul Mediterraneo. Nella giornata di mercoledì avremo infatti un deciso calo delle temperature e il ritorno delle piogge specie sulle regioni del versante tirrenico.

Intanto per oggi, lunedì 17 febbraio 2020, al Nord Italia molte nuvole in transito per gran parte della giornata con locali piogge che tra mattino e pomeriggio potranno bagnare Liguria, Lombardia, alto Piemonte e Friuli. Deboli pioviggini diffuse anche nelle ore serali con neve oltre i 2000 metri.

Tempo per lo più stabile sul Centro Italia con nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite per gran parte della giornata. Addensamenti più compatti sull’alta Toscana ove tra pomeriggio e sera non si escludono deboli piogge.

Giornata all’insegna del tempo asciutto al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione anche nelle ore serali con tempo stabile e cieli sereni.

Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in lieve calo al Nord.

