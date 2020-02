Previsioni meteo 14 febbraio: passaggio freddo poi torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 14 febbraio 2020: rapido passaggio di un fronte freddo sull’Italia con piogge e neve ma nel weekend torna l’anticiclone

Rapido fronte freddo in transito sul nostro Paese, come annunciato, con un peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Tra la sera e la notte di oggi sono arrivate piogge e temporali al centro Nord in particolare su Liguria, Toscana, Umbria e Marche. Fiocchi fino a 600 metri sulle Alpi e fino a 1500 metri in Appennino. Nella giornata di oggi il fronte freddo raggiungerà anche il Sud Italia dove porterà piogge e temporali sparsi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF a seguire le condizioni meteo sono previste in miglioramento con temperature che tenderanno ad aumentare grazie all’anticiclone. Attenzione però perché il modello GFS mostra per la prossima settimana un nuovo fronte freddo in transito sul Mediterraneo con conseguente peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola.

Intanto per oggi, venerdì 14 febbraio 2020, al Nord Italia bel tempo sulle regioni settentrionali fin dal primo mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Si rinnovano le condizioni meteo stabili durante la seconda parte della giornata con cieli sereni ovunque. Da segnalare solo delle residue nevicate sulle Alpi orientali al primo mattino.

Al Centro residua instabilità al mattino sulle Marche, Abruzzo, Umbria e basso Lazio con piogge e neve in montagna oltre i 1400-1600 metri. Rapido miglioramento nel corso del pomeriggio su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana locali e residue piogge al mattino sui settori interni, asciutto altrove con ampie schiarite sulla costa; sole prevalente nel corso del pomeriggio su tutto il territorio. In serata il tempo sarà stabile con cieli prevalentemente sereni sulla costa e sulle zone interne.

Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni meridionali peninsulari con piogge e acquazzoni sparsi, bel tempo invece su quelle insulari con il sole prevalente. Migliora solo in serata.

In Calabria locali piogge al mattino sulla costa tirrenica settentrionale, mentre al pomeriggio i fenomeni si estenderanno sulle zone centro settentrionali. Acquazzoni attesi in serata sulla costa tirrenica, stabile altrove; migliora nella notte.

Temperature stabili o in lieve aumento nei valori minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.