Previsioni meteo 13 febbraio: fronte freddo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 13 febbraio 2020: fronte freddo in arrivo sull’Italia con piogge e neve attese tra pomeriggio e sera al Centro-Nord

L’anticiclone si prende una pausa dopo giorni di clima primaverile fuori stagione. Un rapido fronte freddo sta per attraversare il nostro Paese con un conseguente calo termico e neve su Alpi e Appennini; piogge e temporali tra pomeriggio e serata di oggi colpiranno la Penisola a partire dal Nord Italia fino alle regioni centrali. Il fronte scivolerà nella mattinata di venerdì verso il Sud e interesserà l‘Italia per circa 24 -36 ore. La tendenza meteo per i giorni a seguire è volta al ritorno del tempo stabile soleggiato su tutta la Penisola con temperature miti.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nella terza decade di febbraio l’inverno potrebbe fare la sua comparsa: sembra infatti che masse di aria artica potrebbero raggiungere il Mediterraneo ma serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, giovedì 13 febbraio 2020, al Nord Italia tempo inizialmente stabile su tutti i settori ma con rapido peggioramento nel corso della giornata, piogge diffuse nella sera e nella notte con neve sulle Alpi oltre i 6-800 metri. Possibili temporali intensi sul Levante ligure.

Al Centro prima parte della giornata all’insegna della variabilità con ampie schiarite sull’Adriatico, peggiora al pomeriggio e in serata a partire da Toscana e Umbria con piogge in estensione anche ai settori interni e neve sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri.

In Toscana molte nubi al mattino su tutto il territorio, locali piogge nelle ore pomeridiane sull’Alta Toscana. Peggiora tra la sera e la notte con fenomeni estesi e temporali anche intensi specie su settori settentrionali e costieri.

Al Sud estesa nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, schiarite più ampie al mattino sui settori costieri di Puglia, Molise e Basilicata ionica. Locali piogge in serata sull’alta Campania.

In Calabria tempo prevalentemente stabile nella giornata con nuvolosità irregolare su tutti i settori al mattino e al pomeriggio; nubi più compatte in serata, ma sempre con tempo asciutto.

Temperature in calo nel corso della sera e della notte al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.