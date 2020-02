Previsioni meteo 12 febbraio: anticiclone protagonista

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020: si rinforza ancora una volta l’anticiclone sull’Italia. Tempo stabile da Nord a Sud e temperature in aumento

Le condizioni meteo del nostro continuano ad essere influenzate da un vasto promontorio anticiclonico che regala tempo stabile e temperature superiori alla media del periodo. Tra la giornata di giovedì e quella di venerdì una maggiore ondulazione del flusso atlantico dovrebbe portare una rapida perturbazione sul Mediterraneo Centrale con un peggioramento delle condizioni meteo anche in Italia. Si tratterebbe comunque di una rapida fase di maltempo con fenomeni più intensi sul Nord Est e sul medio e basso Adriatico; la neve cadrà a quote medio-basse sulle Alpi e sull’Appennino centro settentrionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nella terza decade di febbraio l’inverno potrebbe fare la sua comparsa: sembra infatti che masse di aria artica potrebbero raggiungere il Mediterraneo. L’enorme serbatoio di aria molto fredda dovrà essere smaltito e questo determinerà condizioni invernali con freddo e neve fino a tarda primavera su alcuni paesi dell’emisfero Nord; poi ci sarà chi sperimenterà una vera e propria estate anticipata.

Intanto per oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, al Nord Italia mattinata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Alpi, irregolarmente nuvolosi o nuvolosi per nubi ai bassi strati sulla pianura Padana e sulla Liguria, tuttavia senza precipitazioni associate. Tempo stabile anche al pomeriggio e in serata.

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi anche sulle regioni del Centro Italia e tempo stabile fin dal mattino. Situazione invariata poi al pomeriggio e in serata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni.

In Toscana tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare su tutto il territorio sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio; maggiori aperture nella serata.

Al Sud variabilità a tratti perturbata sui settori tirrenici di Campania e Calabria, bel tempo e sole prevalente altrove con qualche nube in transito alternata ad ampie schiarite.

In Calabria locali piogge al mattino sulla costa tirrenica settentrionale tempo asciutto altrove con molte nubi. Fenomeni in esaurimento nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre però con molte nubi sparse.

Temperature in calo sia nei valori minimi che nei valori massimi.

