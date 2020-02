Quattro amiche e un giallo tinto di rosa, il romanzo di Francesca Tofanari

Francesca Tofanari presenta il suo primo romanzo, “In punta di sangue”, il 14 febbraio a Firenze alla libreria Libraccio: un giallo tutto al femminile che vede protagoniste quattro amiche alla prese con la scomparsa di una ballerina

Dopo i saggi “Missa est”, “Artigiani in Firenze” e l’ultimo scritto con Matteo Poggi “Sassaiole e capirotti”, Francesca Tofanari, giornalista e scrittrice, esce con il suo primo romanzo dal titolo “In punta di sangue”, un giallo tutto al femminile con personaggi che prendono vita nelle illustrazioni della grafica Oliva Cordella.

Quattro donne e un caso da risolvere: una compagnia del balletto che sta per chiudere e la sparizione di una ballerina. Quattro amiche, tanto unite quanto diverse, accomunate dalla passione per lo shopping, ci accompagneranno con leggerezza ed ironia, nel corso delle indagini, alla scoperta dell’universo femminile fatto di donne “dolcemente complicate”, con le loro mille sfaccettature, i cambi di umore, le difficoltà di farsi spazio in una società un po’ maschilista. Maria Allegra Galli fa i salti mortali per conciliare il suo lavoro di ispettrice con la famiglia; Olivia si sente un po’ frustrata come giornalista freelance; Cordelia è una donna delusa dagli uomini che cerca avventure online con ragazzi più giovani; Stella è una ballerina che rischia di vedere distrutta la sua carriera per la chiusura della “Compagnia del Balletto”. Le nostre quattro eroine si muovono in una città senza nome, per lasciare il lettore libero di ambientarla nella sua fantasia in una realtà conosciuta dove un teatro ha chiuso le porte alla danza. La Piazza, la Questura, il Teatro e il bar di Michele sono i luoghi dove si svolgono i fatti principali della storia: un po’ come i quattro angoli del Monopoli, lungo la strada dall’uno all’altro posto le donne di questo romanzo trovano “imprevisti” e “probabilità” che le porteranno a risolvere il caso, facendoci riflettere su un tema che colpisce molte città, tra cui Firenze, le crisi del settore della danza.

In questo giallo che si tinge di rosa, Maria Allegra, Cordelia, Olivia e Stella non sono sole. Con loro troviamo Brian, il direttore dispotico e piagnucoloso della “Compagnia del Balletto”; c’è il vice ispettore Giovanni Bonucci che finisce nelle grinfie di Cordelia. Ci sono gli agenti Rocco Marino e Ciro Alpi, c’è Alex il ballerino; c’è il commercialista che assomiglia a Danny De Vito, ci sono i mariti assenti e c’è Josinho, lo spogliarellista brasiliano. Ma soprattutto c’è la guest star Manuel Fox, ex attore di fotoromanzi, che fa perdere un po’ la testa alle protagoniste e che, grazie ad un video “rubato” su YouTube con Olivia, finirà per riacquistare la celebrità perduta. Sono tanti e tutti molto caratterizzati, ma lo saranno ancora di più nel prossimo romanzo, perché l’ispettrice Maria Allegra Galli è già pronta per una nuova indagine.

In punta di sangue sarà presentato venerdì 14 febbraio alle ore 18 alla libreria Libraccio di Firenze (via de Cerretani, 16). Interverrà l’autrice con Ornella Grassi, attrice e regista. Per celebrare San Valentino, con l’acquisto del romanzo verrà dato in omaggio un segnalibro realizzato dagli Artisti Speciali di “Made in Sipario”, cooperativa sociale di ragazzi con disabilità mentali. Partendo da un disegno di Oliva Cordella (grafica che ha realizzato la copertina del romanzo) i ragazzi hanno colorato, ritagliato e plastificato l’immagine a forma di cuore.