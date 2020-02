Minions 2 arriva al cinema: ecco il primo trailer

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo arriverà nei cinema italiani il 27 agosto: Illumination ha rilasciato il primo teaser trailer

Come ha fatto Gru a diventare la “persona più cattiva della città”? Questo e altri misteri sono pronti a svelarsi in “Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo”. Illumination ha rilasciato il primo teaser trailer del sequel-prequel del franchise d’animazione, nei cinema italiani il 27 agosto.

Ricco dell’umorismo sovversivo tipico della Illumination, della raffinatezza della cultura popolare, di autentiche emozioni, musiche audaci ed azione esagerata, Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è opera dei creatori originali del franchise. Il film è prodotto dal visionario fondatore e CEO della Illumination, Chris Meledandri e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud, ed è diretto dal consueto realizzatore della saga Kyle Balda (Cattivissimo me 3, Minions). I co-registi del film, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (I film Pets – Vita da animali).