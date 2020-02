Deva Cassel a Ravello per lo spot di D&G

Deva Cassel splendida come mamma Monica Bellucci nello spot pubblicitario Dolce & Gabbana girato a Ravello

Sorridente e radiosa, un fiore tra i fiori. Deva Cassel è la giovane modella scelta da Dolce & Gabbana come testimonial della nuova fragranza primaverile “Dolce Shine”.

Lo spot, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato girato per le strade di Ravello, sulla Costiera Amalfitana, e vede la 15enne Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel “diffondere gioia in tutti i luoghi”, come un “angelo dei fiori”.

Il nuovo profumo Dolce Shine è atteso probabilmente per la seconda metà di febbraio 2020, quando si potrà acquistare la fragranza.

Intanto per vedere lo spot pubblicitario girato sulla costiera amalfitana basta cliccare sul link sotto:

https://youtu.be/VnBLmQnf4rc