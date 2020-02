Il Fidelio della Royal Opera House al cinema a marzo

Il Fidelio della Royal Opera House in diretta al cinema a marzo in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dalla nascita di Beethoven

In occasione delle celebrazioni dell’anniversario dei 250 anni dalla nascita di Beethoven, arriva in diretta al cinema Fidelio, la sola opera realizzata dal compositore. L’appuntamento, in diretta dalla Royal Opera House di Londra, è in programma per martedì 17 marzo alle ore 20.15. La produzione, diretta da Tobias Kratzer, propone un cast d’eccezione con il tenore tedesco Jonas Kaufmann nei panni di Florestan e il soprano norvegese Lise Davidsen in quelli di Leonore, accompagnati dall’Orchestra della Royal Opera House e dal Royal Opera Chorus, con la direzione musicale di Antonio Pappano.

Fidelio racconta la storia di Leonore, che si maschera da uomo (Fidelio) per salvare suo marito Florestan, prigioniero politico incarcerato dal tiranno Don Pizarro. La straordinaria musica di Beethoven include le arie di Leonore e Florestan e uno dei finali più vivaci dell’intero repertorio operistico. La nuova messa in scena di Tobias Kratzer traccia parallelismi tra il “Terrore” della Rivoluzione francese e le crisi politiche del nostro tempo, portando alla luce tematiche senza tempo come il coraggio, l’amore e la resilienza emotiva.

Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer.

Fidelio arriverà al cinema il 17 marzo alle 20.15. Tutti i dettagli su https://www.roh.org.uk/cinemas e www.nexodigital.it. L’hashtag ufficiale dell’evento è #ROHfidelio.

La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema da Nexo Digital in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.

Royal Opera House

Stagione 2019/2020

Royal Ballet

The Cellist / Dances at a Gathering

martedì, 25 febbraio 2020

world premiere

Royal Opera

Fidelio

martedì, 17 marzo 2020

Royal Ballet

Il lago dei cigni

mercoledì, 1 aprile 2020

Royal Opera

Cavalleria Rusticana / Pagliacci

martedì, 21 aprile 2020

Royal Ballet

The Dante Project

giovedì, 28 maggio 2020

world premiere

Royal Opera

Elektra

giovedì, 18 giugno 2020

Royal Opera House Live Cinema Season

Nel 2019, la Royal Opera House celebra i suoi 11 anni di dirette via satellite al cinema, un progetto che le ha permesso di portare in tutto il mondo opera e balletto. La stagione 2019/20 sarà trasmessa in oltre 1.600 cinema di 53 paesi.

Solo nel regno unito sono 600 i cinema che proiettano le produzioni della Royal Opera House, cui si sommano le oltre 1.000 sale cinematografiche a livello internazionale raggiunte grazie alla partnership con Trafalgar Releasing.

Il pubblico può inoltre accedere a una vasta gamma di contenuti streaming e on demand tramite il canale YouTube ufficiale della Royal Opera House, che è il canale YouTube più seguito tra quelli delle organizzazioni artistiche mondiali.

Trafalgar Releasing è leader mondiale nella distribuzione di eventi cinematografici. Si occupa di produzione, acquisizione, marketing e distribuzione di contenuti in oltre 4.000 cinema in oltre 100 paesi in tutto il mondo.Propone contenuti legati alle fine arts (The Metropolitan Opera, Bolshoi Ballet, Royal Opera House), al teatro (The King and I: from the London Palladium, An American In Paris, Funny Girl), agli eventi (Monty Python Live, David Bowie is, They Shall Not Grow Old), ai concerti (Roger Waters The Wall, David Gilmour Live in Pompeii, Nick Cave e The Bad Seeds) e alla musica (Burn the Stage the Movie, Coldplay di BTS : A Head Full of Dreams, Muse Drones World Tour). Oltre alla sede di Londra, la società ha uffici a New York, Los Angeles e Denver. www.Trafalgar-Releasing.com.