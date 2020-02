Ghemon racconta in bianco e nero “Questioni di principio”

In bianco e nero Ghemon racconta le sue “Questioni di principio”: il videoclip diretto da Jacopo Ardolino è online sul canale YouTube

Diretto da Jacopo Ardolino, è fuori su YouTube il video di “Questioni di principio”, il nuovo singolo di Ghemon. Il brano è il primo estratto dal disco “Scritto nelle stelle”, fuori su tutte le piattaforme per Carosello Records e Artist First il 20 marzo.

Un anno dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’artista torna con un brano che è la sintesi del suo percorso dal 2007 a oggi, passando per tutte le fasi che lo hanno contraddistinto.

Non è una novità, nella discografia di Ghemon, la centralità della parola, ma per “Questioni di Principio” il “verbo” è per l’appunto principio, fondamenta del brano. Uscendo intatto – o per meglio dire rafforzato – dalle tempeste dell’appartenenza al rap game e all’esposizione mediatica del Festival di Sanremo, Ghemon scrive una sorta di preghiera, un brano motivazionale rivolto a sé stesso, ma non solo.

Negli anni la figura pubblica dell’artista è stata vista affiancata a personaggi che hanno raggiunto traguardi grazie alla loro forza di volontà, “Questioni di Principio” è una ricetta che vede nell’equilibrio di parole chiave proprio lo sprono per andare avanti.

In contrapposizione con gli scambi nei parchetti a suon di cinque, Ghemon riceve parole che lo aiutano a comporre nella sua testa il brano. Come uno di quei detective delle serie televisive americane, grazie alla visione d’insieme Ghemon riesce a comprendere appieno il target, l’obiettivo e a conseguirlo con successo.

Questo brano è dunque la summa di un percorso partito con “Orchidee” e portato avanti da “Mezzanotte”. In un momento storico nel quale si è finalmente sdoganata la fragilità come elemento fondante dell’essere artista, Ghemon rimette assieme i propri pezzi, dopo essersi messo a nudo tra dischi, libri e interviste, per tornare sprigionando una luce estremamente positiva, nonostante spesso il mondo sia in bianco e nero – altro contrasto evidente dal videoclip che accompagna l’uscita del brano.