Ghemon: il nuovo disco uscirà nel 2020

Ghemon annuncia il nuovo disco. “Sotto le stelle” uscirà a marzo del 2020, tre anni dopo l’ultimo lavoro pubblicato dal cantautore

Ghemon sta per tornare. Arriverà il 20 marzo 2020 “Sotto le stelle”, a tre anni dal dal precedente “Mezzanotte”. Sui social, dopo un periodo di silenzio, il cantautore ha spiegato il perché della lunga attesa dopo la partecipazione a Sanremo: “Penso che certe cose vadano fatte in silenzio”, ha detto nel corso di una diretta su Instagram.

Durante il festival e anche nell’ultima intervista dell’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it),, Ghemon aveva spiegato di voler pubblicare il disco senza nessuna fretta. Il lavoro era atteso entro la fine di quest’anno. Poi la decisione di posticipare tutto. Il motivo era semplice, come ha spiegato l’artista: “Per preparare, per vivere, per raccontare le cose che poi uno vuole fare. C’era un motivo se mi avete visto postare poco”.

Il tema centrale di “Sotto le stelle” è così il lavoro che Ghemon ha fatto su se stesso. “È un disco in cui il tema della depressione è stato affrontato tantissimo – ha spiegato durante la diretta-. È stata una grande responsabilità per me. Bisogna stare attenti ai consigli che si danno e al mondo in cui si stimolano gli altri”. L’argomento è, così, centrale: “Non volevo che fosse il post depressione, perché c’era un altro Gianluca e di conseguenza un altro Ghemon”.