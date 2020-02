Previsioni meteo 5 febbraio: neve a quote collinari

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020: l’inverno torna a fare la voce grossa, neve a quote collinari sulle regioni del Centro-Sud

Dalla Primavera anticipata e fuori stagione all’inverno nel giro di poche ore. Lo stravolgimento meteo, annunciato, è in atto. L’aria fredda ha raggiunto gran parte dell’Italia: molte nubi nelle prossime ore con fiocchi di neve fino a quote basse sui settori alpini. Neve in arrivo anche sull’Appennino centro-meridionale con quote in calo fino a 600 metri. Il peggioramento meteo colpirà principalmente le regioni del medio-basso Adriatico e il Meridione con piogge e temporali sparsi; la neve arriverà sul versante orientale dell’Appennino centro-meridionale fino a 200 metri di quota nella giornata di oggi. Tempo generalmente più stabile sulle regioni settentrionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF l’irruzione fredda non avrà però lunga durata. La rimonta di un promontorio anticiclonico infatti, nel prossimo weekend, farà salire di nuovo le temperature.

Intanto per oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, condizioni meteo stabili al Nord Italia con sole prevalente fin dal mattino salvo sulle Alpi di confine dove non si esclude la possibilità di qualche nevicata fino al fondovalle, fenomeni in esaurimento nel corso della giornata.

Tempo stabile sulle regioni tirreniche centrali con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, nubi irregolari con piogge e nevicate fino a quote basse su Marche e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in nottata.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su gran parte della regione nelle ore diurne, possibili innocui addensamenti sui settori interni. In serata il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite sulla costa e sull’entroterra.

Al Sud giornata all’insegna del maltempo invernale con piogge e nevicate fino a quote basse eccetto in Sardegna dove invece troveremo cieli sereni o poco nuvolosi. Fenomeni più intensi tra Molise e Puglia e sulla Sicilia settentrionale.

In Calabria tempo generalmente instabile con piogge diffuse al mattino sui settori meridionali, fenomeni estesi su gran parte del territorio nel pomeriggio; neve sui rilievi fino a 700 metri di quota. Instabilità diffusa anche in serata con precipitazioni sparse e quota neve in calo fino a 400 metri.

Temperature in sensibile calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.