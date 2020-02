Previsioni meteo 3 febbraio: clima primaverile fuori stagione

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 3 febbraio 2020: anticiclone ancora in azione sull’Italia, temperature con valori massimi primaverili ma a metà settimana si cambia

In queste ore, come anticipato, l’Alta pressione sta nuovamente riprendendo il possesso della nostra Penisola e di gran parte del Mediterraneo centro-occidentale apportando condizioni meteo in prevalenza stabili. Anche le temperature ne stanno risentendo, con valori massimi di stampo più primaverile che invernale. La svolta, seppur di breve durata, è però dietro l’angolo. Da mercoledì infatti è atteso un deciso calo termico con temperature di nuovo in linea con le medie del periodo e possibili nevicate a quote medio-alte sui rilievi alpini e appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF l’irruzione fredda interesserà soprattutto le regioni adriatiche e il Sud per pochi giorni. Già dal prossimo weekend infatti l’alta pressione riprenderà possesso della scena e i valori termici punteranno di nuovo verso l’alto.

Intanto per oggi, lunedì 3 febbraio 2020, al Nord Italia al mattino nuvoloso per nubi basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, sole sulle Alpi. Al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi su coste e pianure ma con tempo asciutto, sole sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole ovunque, maggiori schiarite sulle Alpi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, locali schiarite in Abruzzo e Marche. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con molte nuvole in transito a tratti anche compatte specie sul versante tirrenico. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli nuvolosi ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto con nubi alternate a schiarite. Al pomeriggio persistono condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con qualche nube in più in Campania. In serata nessuna variazione di rilievo con tempo asciutto ma cieli nuvolosi ovunque.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.