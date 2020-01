Previsioni meteo 31 gennaio: assaggio di Primavera

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 31 gennaio 2020: alta pressione sull’Italia e temperature insolite con un assaggio di Primavera. Pioviggini al Centro

Una nuova rimonta dell’anticiclone sta interessando il nostro Paese, salvo pioviggini sulle regioni centrali, a partire dal fine settimana e poi per l’inizio del mese di febbraio. I principali modelli meteo tendono però verso un’evoluzione più dinamica sull’Europa durante la prossima settimana. Dopo l’anticipo di Primavera di questi giorni, sembra che un peggioramento meteo di stampo invernale potrebbe lambire il nostro Paese: le precipitazioni risulteranno tuttavia scarse e concentrate per lo più sulle Alpi di confine, sulle regioni adriatiche e al sud Italia con neve fino a quote basse. Le restanti regioni della penisola saranno invece interessate dal calo termico ma con tempo stabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF l’irruzione fredda che dovrebbe quindi avvenire entro la fine della prima decade del mese di febbraio, è concorde con il cambio di asse del vortice polare. Vista la distanza temporale, vi invitiamo a rimanere aggiornati sulle possibili evoluzioni.

Intanto per oggi, venerdì 31 gennaio 2020, al Nord Italia cieli nuvolosi in Liguria con deboli piogge in arrivo fin dal mattino, tempo stabile sulle altre regioni del nord Italia con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi. Situazione sostanzialmente invariate nel resto della giornata.

Al Centro tempo instabile al mattino sulla Toscana, Umbria e alto Lazio con nubi e deboli piogge associate, asciutto altrove. Deboli piogge o pioviggini possibili anche nel proseguo della giornata tra Toscana e Umbria, asciutto altrove.

In Toscana tempo generalmente instabile nel corso della giornata con deboli piogge diffuse sia sulla costa sia sulle zone interne; in serata ed in nottata si attendono precipitazioni estese su tutta la regione.

Giornata dal tempo stabile in gran parte delle regioni meridionali eccetto sulla Sardegna e sulla Campania con possibili deboli piogge o pioviggini al mattino. Asciutto dal pomeriggio su tutte le regioni con locali schiarite.

In Calabria condizioni di tempo generalmente stabile con qualche nube al mattino su gran parte della regione; nuvolosità in generale aumento tra il pomeriggio e le ore serali, ma sempre senza fenomeni.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.