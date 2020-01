Previsioni meteo 29 gennaio: giorni della merla senza freddo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020: giorni della merla con caldo insolito sull’Italia per la nuova rimonta dell’anticiclone

Gli ultimi tre giorni di gennaio sono definiti tradizionalmente giorni della merla e considerati come i più freddi dell’anno. Le statistiche dei dati meteo degli ultimi decenni contrastano tuttavia questo detto popolare privandolo quindi di fondamento scientifico. Ma cosa ci attende veramente? Nella giornata di oggi buona parte del Centro-Nord vedrà un miglioramento delle condizioni meteo dopo le piogge del weekend; tra giovedì e venerdì poi l’anticiclone tenderà di nuovo ad espandersi verso il Mediterraneo centrale.

Nuvole medio basse interesseranno però le regioni tirreniche con anche qualche pioviggine non esclusa; nel periodo successivo sembra sempre più confermato un anticipo di primavera.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF infatti per l’inizio del mese di febbraio avremo l’espansione di un robusto campo di alta pressione sul Mediterraneo centro occidentale che potrebbe determinare condizioni meteo stabili e soleggiate sul nostro paese affiancate ad importanti anomalie positive di temperatura. Regna ancora incertezza, vista la distanza temporale, su un possibile cambio di rotta verso la fine della prima decade di febbraio con il cedimento dell’anticiclone e l’arrivo di freddo e neve.

Intanto per oggi, mercoledì 29, al Nord Italia nubi irregolari in transito su tutte le regioni con precipitazioni sparse sulle Alpi di confine. Tempo stabile e asciutto sulle pianure e sulle coste. Neve oltre 600-1000 metri sulle Alpi.

Al Centro deboli piogge al mattino su Umbria e Toscana, tempo stabile sulle altre regioni ma con nubi irregolari in transito. Tempo stabile per il resto della giornata con precipitazioni assenti e cieli poco o quasi nuvolosi.

In Toscana isolate piogge nella mattinata sui settori interni, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con molte nubi diffuse. Nuvolosità irregolare nelle ore pomeridiane su gran parte della regione, maggiori aperture sulla costa; la situazione meteo non subirà variazioni in serata.

Al Sud al mattino locali o deboli piogge su Campania, Calabria e isole maggiori, più asciutto altrove. Nelle ore successive fenomeni in attenuazione sui settori tirrenici e isole maggiori.

In Calabria locali piogge nelle ore diurne lungo la costa tirrenica, tempo asciutto sui restanti settori anche se con molte nubi diffuse; in serata le precipitazioni si estenderanno anche alle aree centrali.

Temperature in lieve calo nei valori minimi, stazionarie le massime.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.