Previsioni meteo 25 gennaio: sarà un weekend instabile

Le previsioni meteo di oggi, sabato 25 gennaio 2020: maltempo sull’Italia per l’arrivo di una perturbazione. Torna la neve sui rilievi

Come annunciato nella giornata di ieri cambiano le condizioni meteo sull’Italia: il cedimento dell’anticiclone ha infatti lasciato spazio a una perturbazione che ha già portato piogge sulle regioni di Nord-Ovest e neve sui rilievi alpini. Nella giornata di oggi il maltempo interesserà anche le regioni centrali, così come nella giornata di domani.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF questa parentesi instabile che sta interessando la nostra Penisola si chiuderà entro la prima metà della prossima settimana. Già da martedì infatti è atteso un deciso miglioramento sulle regioni centro-settentrionali mentre a seguire il maltempo potrebbe tornare al Centro-Sud.

Intanto per oggi, sabato 25 gennaio, al Nord Italia tempo generalmente instabile su tutti i settori con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge sparse di debole o moderata intensità. Migliora in giornata al Nord Ovest con schiarite su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Neve oltre i 5-800 metri.

Al Centro molte nubi sulle regioni tirreniche con piogge sparse e localmente a carattere temporalesco sui settori costieri, precipitazioni più intense sul basso Lazio. Al pomeriggio e in serata i fenomeni tenderanno ad indebolirsi, mentre il tempo sarà più asciutto sulle adriatiche. Quota neve oltre i 1500 metri.

In Toscana tempo instabile nella giornata di sabato con piogge diffuse su tutta la regione sia nelle ore diurne sia in serata, fenomeni localmente più abbondanti al mattino sul Grossetano. Precipitazioni sparse anche nella giornata di domenica su gran parte del territorio, migliora in serata.

Al Sud e sulle Isole cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori al primo mattino, maggiori addensamenti attesi solo sulla Campania ma con precipitazioni relegate a coste e nord della regione. Peggiora in nottata sulla Sicilia con deboli piogge.

In Calabria tempo stabile nella giornata di sabato con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio, nubi in aumento in serata; instabilità diffusa domenica con piogge sia nelle ore diurne sia in serata,locali nevicate oltre 1600 metri sulla Sila.

Temperature in calo al Centro-Nord, stazionarie o in lieve rialzo al Sud.

